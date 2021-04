Tan France, especialista em moda conhecido pelas participações nos programas da Netflix 'Queer Eye' e 'Next in Fashion', anunciou que está à espera do primeiro filho. A notícia foi dada esta terça-feira, dia 13, com uma fotografia partilhada nas redes sociais e na qual surge com a imagem de uma ecografia junto da barriga.

"Tão feliz por finalmente partilhar que vamos ter um bebé. Não estou grávido, apesar de esta foto ser bastante realista", começou por dizer na legenda da publicação.

Casado com Rob France desde 2007, o stylist e o companheiro recorreram a uma barriga de aluguer e aguardam agora a chegada do bebé, que deverá nascer no verão, como referiu na mesma mensagem.

"Era algo que queríamos há tantos anos. Os nossos corações estão tão cheios agora. Mal posso esperar para segurar este bebé e dar-lhe muito amor", rematou.

