Lili Caneças esteve à conversa com Júlia Pinheiro esta quinta-feira, dia 4 de de abril, onde recordou o casamento com Álvaro Caneças e os amores da sua vida. Mas não ficou por aqui e, entre as partilhas, acabou por falar também da filha, Rita, que lutou contra um cancro.

A celebridade enfrentou esta luta da filha com "muito dificuldade". "Mas Deus esteve sempre do meu lado, e está sempre do meu lado", acrescentou.

E durante a batalha de Rita, conta, foi sempre com a filha para os tratamentos de quimioterapia.

"Estive sempre do lado dela. Aliás, a Rita foi uma guerreira. Um dia perguntei-lhe se ela teve medo de morrer e ela disse que não, que sempre soube que ia vencer", destacou. "A minha filha teve esta atitude de 'vou vencer'. E eu estive ao lado dela", frisou.

"Apoiamo-nos sempre uma a outra e ela hoje tem uma alegria imensa de viver. Foi uma coisa horrível que acontece na vida das pessoas, era um pequeno nódulo", acrescentou.

"Eu tive aqui também uma coisa cancerígena. Eu não gosto de falar de desgraças, então não disse a ninguém", revelou ainda, referindo que "já foi há 20 anos".

