Lili Caneças recordou o casamento com Álvaro Caneças durante a sua entrevista no 'Júlia', da SIC, esta quinta-feira, dia 4 de abril.

A celebridade recorda que, na altura, o empresário era parecido com Marcello Mastroianni e conheceram-se no casamento de uma amiga.

"Apaixonei-me e no fim de três meses estava casada", lembrou, destacando que largou o seu emprego como hospedeira da TAP para viver este romance.

"Foram 17 anos, nasceram a melhor coisa da minha vida que foram os meus filhos", realçou depois, confessando, no entanto, que "não era feliz".

"Aquele charme todo que fez comigo durante os três meses para se casar [deixou de existir]", lamentou. "Ele disse 'esta mulher vai ser a mãe dos meus filhos', mas depois nunca mais fez charme nenhum. E eu no fim de 17 anos pensei: 'o que é que eu fico aqui a fazer numa casa linda [...] com uma pessoa que não fala comigo'", contou.

"E só depois de me divorciar é que percebi que o problema dele não era falta de amor. Como se quis casar muito, muito comigo, naqueles três meses ele [deixou-se levar] e pensou que tinha de me convencer que eu ia ser dele. Mas depois disse: 'esta é uma inútil que não sabe fazer nada, nunca fez uma cama na vida, nunca fez um ovo estrelado na vida, não me vai deixar nunca'. Enganou-se porque eu sou uma guerreira", partilhou.

"Uma vez disse-lhe que não me sentia feliz. 'Quem não está bem, muda-se'. Pronto, mudei-me", acrescentou, referindo que a filha Rita decidiu ir viver consigo enquanto que o filho João preferiu continuar a morar com o pai, Álvaro Caneças.

"Num dia estava em Portofino e no outro estava em Colares a vender camisolas com o mesmo sorriso e com a mesma felicidade, porque eu tenho uma imaginação muito fértil", recordou depois.

"Era profundamente infeliz porque achava que o meu ex-marido me odiava. Não havia carinho, não havia amor, não havia um amo-te ou um gosto de ti. Nada. Havia dinheiro", lembrou ainda, frisando que "nunca teve dúvidas" do passo que deu ao separar-se do pai dos filhos.

"Não tive problema nenhum em não ter dinheiro porque o dinheiro para mim era papel", afirmou.

Durante a conversa com Júlia Pinheiro, Lili Caneças confessou que encontrou depois uma grande paixão, recordando o momento em que conheceu John numa inauguração de uma boate. No entanto, não voltou a casar.

"O John apaixonou-se de tal forma por mim que largou tudo e veio viver para Cascais. Passou a vida toda, durante 12 anos, à minha espera. [...] Para mim a palavra traição não existe. Seria muito cómodo eu ter um caso com o John sem ninguém saber, viver a minha paixão... Mas eu sabia, portanto, nunca fiz nada. Nunca fui para a cama com o John [quando estava casada]. Naquela altura houve muita gente que achou que tinha tido um caso, mas não", garantiu.

Nessa fase em que esteve com John "foi feliz". "Só que o John tinha problemas porque fumava charros e não sei se era só isso, à minha frente não. Depois tive uma outra grande paixão [... mas] era alcoólico", lembrou ainda, falando das paixões da sua vida.

