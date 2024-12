Lili Caneças partilha fotografias suas praticamente todos os dias e, esta segunda-feira, 16 de dezembro, mostrou-se ao lado da sua filha Rita Caneças.

O glamour de ambas é visível na imagem, ora não fossem os vestidos pretos elegantes e cheios de brilho que usam no Hotel Ritz Four Seasons, em Lisboa.

Na legenda, Lili Caneças escreveu um texto emotivo e de agradecimento.

"Filha e mãe. Um dos vínculos mais profundos e complexos da vida, uma relação marcada pelo amor, aprendizagem mútua, desafios e crescimento", começou por dizer.

"A mãe é fonte de cuidado, proteção e orientação, enquanto a filha, com o tempo, retribui com carinho, agradecimento e novas perspectivas à medida que ambas envelhecemos! Mãe e filha, duas guerreiras. que orgulho Rita, todos os dias aprendo contigo… Uma boa semana para todas as mães e filhas", desejou.

Note-se que Lili Caneças é também mãe de João, fruto da relação que teve com o falecido empresário Álvaro Caneças.

