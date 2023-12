Diana Chaves aproveitou os dias de sol que se têm feito sentir para dar um passeio em família. Na sua página de Instagram, a apresentadora partilhou com os seguidores imagens de um desses momentos.

Conforme poderá ver pela publicação de seguida, Diana posa com a filha, a jovem adolescente Pilar, de 11 anos, fruto do seu relacionamento com César Peixoto.

Quem também posa nas fotografias é Rodrigo, filho de César, de 17 anos - que nasceu da anterior relação com Isabel Figueira.

Ora veja:

