Sylvester Stallone esteve com o Papa Francisco esta sexta-feira, dia 8 de setembro. O encontrou decorreu no Palácio Apostólico, no Vaticano, e este momento único foi filmado e fotografado.

Nas redes sociais foi destacado um vídeo do ator a cumprimentar o Papa e a apresentar-lhe a sua mulher, Jennifer Flavin, as três filhas, Sophia, Scarlet e Cécile, e ainda o irmão Frank.

De seguida, Sylvester Stallone agradeceu a Francisco "pelo tempo que tirou do seu agitado dia" para que este encontro acontecesse. "É uma honra", respondeu o Santo Padre. "Também é uma honra", acrescentou o ator.

Por fim, o Papa Francisco fez referência ao trabalho de Sylvester Stallone, que é conhecido pelos seus papéis em filmes de ação de Hollywood como o 'Rambo'.

Veja ainda na galeria algumas fotografias do encontro do ator com o Papa Francisco.

