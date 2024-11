Sydney Sweeney está 'desiludida' com a falta de apoio que existe entre as mulheres em Hollywood. A atriz de 'Euphoria' falou sobre o assunto numa entrevista à Vanity Fair.

Em março deste ano, a atriz de 27 anos viu-se envolvida numa polémica quando a produtora Carol Baum, afirmou que Sydney não era bonita nem sabia representar.

A atriz respondeu a estas declarações, afirmando: "É muito triste que uma mulher em posição de partilhar os seus conhecimentos e experiência opte por atacar outra mulher. Se foi isso que ela aprendeu nas suas décadas na indústria e acha apropriado ensinar aos seus alunos, então é vergonhoso. Desprezar injustamente uma colega produtora fala muito sobre o caráter da senhora Baum".

No dia 13 de novembro, Sydney Sweeney voltou a reagir a esta situação em entrevista à Vanity Fair.

"É muito deprimente ver mulheres a arrasar outras mulheres, principalmente quando as que são bem-sucedidas noutras áreas da indústria veem talentos mais jovens realmente a esforçarem-se - na esperança de realizar quaisquer sonhos que possam ter - e desacreditam qualquer trabalho que tenham feito", começou por afirmar.

"Toda esta indústria, todas as pessoas dizem que as mulheres se apoiam umas às outras. Nada disso acontece. É tudo falso e uma fachada para as m***** que dizem pelas costas de todos".

Mais à frente, pode ler-se que a atriz considera que esta falta de sororidade está relacionada com as antigas gerações.

"Existem tantos estudos e opiniões diferentes sobre o que está na base disto. Durante toda a nossa vida, fomos criadas com a ideia - e isto é um problema geracional - de que só uma mulher pode estar no topo. Que só uma mulher pode conquistar o homem. Portanto, todas as outras sentem que precisam de lutar entre si ou deitar abaixo uma mulher ao invés de dizerem: 'Vamos ajudar-nos umas às outras'", explicou.

