Dakota Johnson e Sydney Sweeney fazem parte do elenco de 'Madame Teia', um filme que estreou nos cinemas esta quinta-feira, dia 15 de fevereiro.

As duas atrizes marcaram presença na antestreia em Los Angeles no início da semana e deslumbraram com looks inspirados precisamente numa teia de aranha.

Na rubrica Look da Semana do Fama ao Minuto recuperamos os visuais deslumbrantes das duas atrizes.

Dakota, de 34 anos, usou um vestido de alças prateado com brilhantes e muitas transparências, uma peça da Gucci.

Já Sydney, de 26 anos, optou por um vestido semelhante, mas em preto, composto por um corpete e uma saia de franjas.

Veja as imagens das duas na galeria.

Leia Também: Meghann Fahy inspirou-se em Margot Robbie para o look dos Emmys?