Esta semana ficou novamente marcada pelo 'glamour'. Decorreu a 75.ª edição da gala dos Emmy Awards e, além dos prémios, os looks também foram 'alvos' de destaque.

Por isso, hoje a gala de entrega de prémios é a 'inspiração' para a rubrica 'Look da Semana', do Fama ao Minuto, e destacamos a escolha da atriz Meghann Fahy. Isto porque acabou por chamar a atenção devido às semelhanças com o vestido que Margot Robbie usou nos Critics Choice Awards.

Ambas as peças são num tom vermelho e com flores no decote, mas com 'cortes' diferentes. Veja os referidos visuais na galeria e escolha o modelo que mais gosta.

Leia Também: Look da Semana: Dois eventos, mesmas estrelas. Qual a melhor escolha?