Sydney Sweeney surpreendeu tudo e todos com o vestido que escolheu para a 'after party' dos Óscares. A atriz, de 26 anos, brilhou com um modelo cor pérola e em tecido de cetim, elegante, que lhe conferia uma sensualidade extra devido às costas nuas e decote pronunciado.

Contudo, o 'pormenor' que deu mais que falar foi o facto do vestido ter sido usado por Angelina Jolie, também na cerimónia dos Óscares, há 20 anos (em 2004).

A peça, sublinhe-se, é do designer Marc Bouwer

Compare as artistas na presente galeria.

