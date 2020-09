O cantor espanhol Pablo López viveu um episódio menos bom num dos seus recentes concertos. Como relatam os meios de comunicação internacionais, o artista quase que foi atingido por uma pedra que lhe foi atirada durante o espetáculo.

Segundo os testemunhos de várias pessoas, alguém atirou uma pedra ao palco, na Caseta De Los Jardinillos, em Espanha, local onde decorria o espetáculo. Felizmente, destaca o AS, a pedra não atingiu López, mas acertou no piano do artista, obrigando também à rápida interrupção momentânea do concerto.

"Ele ficou em choque", pode-se ler-se num tweet, referindo ainda que o cantor "ficou em lágrimas" após o incidente.

Outro internauta contou que 15 minutos depois de se ter retirado do palco, López voltou para junto da plateia com uma viola e continuou o espetáculo.

Embora o artista ainda não tenha falado publicamente sobre o que aconteceu, o assunto não deixou de estar em destaque nas redes sociais. "O facto de terem atirado uma pedra ao Pablo López no meio do espetáculo mostra como as pessoas são más", lê-se entre as muitas reações.

