Na quarta-feira, 29 de janeiro, Patti Smith teve de ser socorrida durante um concerto em São Paulo, no Brasil, depois de ter desmaiado em palco. Hoje, a cantora partilhou com os seus seguidores que não passou de "uma tontura seguida de uma enxaqueca".

"Eu estou bem. As notícias que estão a ser divulgadas na imprensa dão conta de que foi algo grave. Eu tive apenas uma tontura seguida de uma enxaqueca", explicou.

"Foi um pequeno incidente, saí do palco e regressei passados 10 minutos [...]. Fui examinada e estou absolutamente bem. Por favor, não aceitem outras notícias. Com tantos conflitos no mundo, este incidente não merece tanta atenção. Obrigada pela vossa preocupação. Confiem em mim, estou bem", concluiu.

Recorde-se que o espetáculo de Patti Smith decorria no Teatro Cultura Artística. A cantora abandonou o palco numa cadeira de rodas e a assessoria do espetáculo informou, em comunicado, que a artista estava com uma "forte enxaqueca nos últimos dias e sentiu tonturas no palco".

O concerto fazia parte de um projeto em colaboração com os músicos do Soundwalk Collective.