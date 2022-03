Depois de Marco Costa ter partilhado com alguns participantes do 'Big Brother Famosos' as dificuldades que enfrentou com Vanessa Martins para que conseguissem ser pais, Susana Dias Ramos considerou "desnecessário".

A psicóloga defendeu que não gostou que o pasteleiro tivesse dado pormenores sobre o facto da ex-mulher ter problemas de infertilidade.

“Desculpem-me as pessoas, mas eu fico muito mais ressentida pela ex-namorada do Marco a ver a vida exposta desta maneira, porque acho que quem nunca passou por isto não pode falar. Eu entendo a tristeza do Marco, não consigo imaginar alguém a passar por este desejo de ser pai e não conseguir, mas não vamos esquecer quem é que está a passar por isso realmente e fisicamente. Acho que esta partilha foi desnecessária, os dois expuseram as mulheres de forma que não foi bonita", afirmou.

"Pessoas que passam por tratamentos de fertilidade, isto é, de uma intimidade, de uma privacidade que não tem que ser segredo, mas tem que ser sagrado entre os dois. Não é sítio para se fazer este género de partilha que não é dele. Ele participou, mas não é o corpo dele. Ainda por cima estão separados, não gostei de ver", rematou.

