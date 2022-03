Marco Costa recordou, uma vez mais, o seu casamento com Vanessa Martins. Numa conversa com os colegas da casa do 'Big Brother Famosos', aos quais abriu o coração, o pasteleiro foi sobre a luta que ele e a influencer travaram contra a infertilidade, não tendo conseguido ainda assim concretizar o sonho de serem pais.

"Estive casado sete anos com uma mulher que não conseguia ser mãe. Seis anos de luta. Pedi para ela falar publicamente, porque as pessoas são injustas, porque sabem que o meu sonho é ser pai há 15 anos e como eu não sou - sabendo que sou casado e que tenho uma vida estável - direcionavam muito a culpa para ela. Porque é que não dás um filho ao rapaz?", relata.

"Seis anos a tentar... Operações, FIV, é um processo injusto quando a patologia é da mulher. Não consegues realizar o sonho do teu parceiro, todos os exames dolorosos são feitos à mulher e não ao homem. A mulher tem um processo. Chorava nas consultas [a perguntar] o que é que posso fazer?", continua.

Marco confessa que ainda pensaram em adotar, mas que o processo longo em Portugal o levou a desistir: "Um processo de adoção em Portugal demora 10 anos. Tenho um amigo meu que esteve sete anos para conseguir adotar uma criança. Em Portugal tu podes devolver crianças, por isso é que complicam a vida às pessoas. O processo acaba por fazer as pessoas desistirem. Foi uma opção, mas não era a solução", justificou.

Recorde-se que o casamento de Vanessa Martins e Marco Costa chegou ao fim em 2020, após sete anos de união.

