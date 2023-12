A TVI poderá estar a preparar uma grande surpresa para 2024. Depois de ter aberto as inscrições para a próxima edição do 'Big Brother' na última gala do reality show, o canal anunciou agora que a estreia irá acontecer em março.

Habitualmente, as edições anuais dos programas deste género acontecem em setembro, o que desta forma faz prever que a TVI tem outros planos para a 'rentrée' televisiva.

"Antes da edição de março de 2024 do 'Big Brother', Cláudio Ramos vai estar a conduzir o 'Big Brother - Desafio Final', com data de estreia no dia 7 de Janeiro de 2024. As portas da casa mais vigiada do país abrem em breve para o 'Desafio Final' e estamos ansiosos com o que virá", pode ler-se num comunicado divulgado no site oficial da TVI.

Pode aceder ao formulário de inscrições do 'Big Brother 2024' aqui.

Leia Também: 'Sozinho em Casa' ou 'Big Brother': Saiba quem levou a melhor no Natal