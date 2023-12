A noite de 25 de dezembro contou com mais uma gala de expulsão do 'Big Brother' mas, apesar de liderar em quase todos os domingos, o reality show da TVI não conseguiu fazer frente a Macaulay Culkin.

A SIC exibiu o 'Sozinho em Casa 2: Perdido em Nova Iorque' e assim se afirmou como o canal vencedor no Natal. No fim de contas, a estação de Daniel Oliveira vence há 18 anos no conjunto de véspera e dia de Natal.

No domingo, dia 24, 'Sozinho em Casa' foi o programa mais visto, conseguindo até mais audiências do que no ano passado. Ontem, dia 25, o 'Jornal da Noite' reuniu o maior número de espectadores, enquanto que 'Sozinho em Casa 2: Perdido em Nova Iorque' deixou a gala do 'Big Brother' para trás.

Os dados supra mencionados foram divulgados pela SIC através de um comunicado enviado às redações.

