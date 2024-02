No dia do aniversário, a figura pública americana fez uma publicação no Instagram.

Christie Brinkley é uma supermodelo americana e completou 70 anos esta terça-feira, um dia especial que foi assinalado na sua página de Instagram. A figura pública posou para uma selfie que captou em frente ao espelho e onde exibia as suas 'curvas', com destaque para a zona da barriga. Na legenda da imagem descreveu que aos 70 anos o que vê ao espelho é que "está finalmente feliz com a pessoa" em que se tornou. "Não sou crítica e exigente, agora estou grata e compreensiva", acrescentou, afirmando que "demorou 70 anos para chegar aqui", referindo-se à maneira como vê hoje a vida e o seu corpo. Veja abaixo a fotografia e a mensagem na íntegra: Leia Também: Katharine McPhee e David Foster comemora aniversário do filho na Disney