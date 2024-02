David Foster e Katharine McPhee Foster passaram o fim de semana na Florida, devido à digressão 'An Intimate Evening' do cantor, e foi por lá que celebraram o aniversário do filho.

O casal tem em comum o pequeno Rennie e decidiram levar o menino à Walt Disney World, o local perfeito para a celebração do terceiro aniversário do menino. O momento especial foi depois destacado na página de Instagram de Katharine McPhee.

"Arrastei a família para a Disneyworld no aniversário do Rennie", disse a artista ao partilhar imagens nas stories da rede social, segundo a People. "Quem está mais feliz do que eu?", acrescentou.

De recordar que David Foster, de 74 anos, e Katharine McPhee, de 39, casaram-se em 2019 após se terem conhecido no 'American Idol', em 2006. Deram as boas-vindas a Rennie em fevereiro de 2021. O artista é também pai de Allison, de 52 anos, Amy, de 49, Sara, de 41, Erin, de 40, e Jordan, de 36, fruto de relações anteriores.

Leia Também: David Foster defendido pela filha após receber críticas