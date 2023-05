Ágata mudou radicalmente de visual e está ruiva? Não sabemos se a cantora terá pintado o cabelo ou apenas colocado uma peruca, mas o certo é que o look agradou aos fãs.

"Uma cor para um dia nublado! Bom dia", escreveu Ágata na sua conta oficial de Instagram, onde partilhou a fotografia na qual surge de cabelo ruivo e franja.

Recorde-se que no videoclipe do seu novo tema, 'Mexe-te Mais um Pouco', a artista surge com diversas perucas de cores diferentes, incluindo ruivo.

