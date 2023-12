A família real da Suécia já está a celebrar esta época festiva e usou as sua conta no Instagram para partilhar um vídeo encantador.

Na gravação pode ver-se os príncipes herdeiros Victoria e Daniel a montarem a árvore de Natal com a ajuda dos dois filhos, a princesa Estelle, de 11 anos, e o príncipe Oscar, de sete, um vídeo no qual todos se mostram sorridentes e animados.

"Feliz Natal da Casa Bernadotte! Os portões do castelo estão abertos para visita todos os dias durante os fins de semana, exceto na véspera e no dia de Natal. A exposição 'Vasa to Bernadotte' fica patente até 7 de janeiro", pode ler-se na publicação.

