Os príncipes Estelle e Oscar da Suécia, filhos dos príncipes herdeiros Victoria e Daniel, estão a cumprir a tradição e já estão a postos para a celebração de Santa Lúcia, uma cerimónia importante na cultura do seu país que é celebrada pela Casa Real há várias gerações.

Este é um momento onde os mais pequenos do Palácio usam vestes brancas e participam num cortejo cheio de magia e luz.

Foi a princesa Victoria quem fotografou os filhos no Castelo de Haga. Estelle está vestida de Santa Lúcia, com uma coroa com velas e uma cesta com os tradicionais biscoitos de gengibre para distribuir entre os participantes. Por sua vez, o príncipe Oscar veste-se de stjängossar, o rapaz estrela, com um chapéu branco pontiagudo que faz lembrar o de um mago.

Os netos dos reis Carlos Gustavo e Sílvia participaram num desfile pelas ruas onde cantaram canções em homenagem à santa, um acontecimento que se celebra nas vésperas do Natal e está profundamente enraizado na sociedade sueca. A própria herdeira do trono e o irmão, o príncipe Carl Philip, também participavam neste evento quando eram crianças.

Leia Também: Família real reunida na cerimónia dos Prémios Nobel (com uma ausência)