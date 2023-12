A cerimónia de entrega dos Prémios Nobel 2023 realizou-se este domingo, dia 10 de dezembro, em Estocolmo, com a presença, como manda a tradição, da Família Real sueca.

Vestidos com trajes de gala, os reis Carlos Gustavo e Sílvia, em conjunto com os príncipes herdeiros Victoria e Daniel, e os príncipes Carl Philip e Sofia chegaram elegantes ao Concert Hall.

A princesa herdeira destacou-se com uma tiara e um elegante vestido roxo, um modelo de mangas assimétricas, corpete com pregas e uma grande aplicação floral no ombro.

Já a princesa Sofia optou por um vestido longo preto, com gola redonda, ombros levemente pronunciados e cintura justa, de onde saía uma saia de tule que chegava ao chão, escondendo o calçado.

Como tem sido habitual nos últimos anos, a princesa Madalena da Suécia, a filha mais nova dos reis, não marcou presença no evento, uma vez que reside com o marido e os três filhos nos Estados Unidos.

Percorra a galeria e veja as imagens da cerimónia.