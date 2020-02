Na passada semana, Mikaela Spielberg revelou em entrevista ao The Sun que está determinada em vingar na indústria pornográfica, como atriz e com a abertura da sua própria produtora. Uma decisão para a qual diz ter contado com o apoio do pai, Steven Spielberg.

Informação que contrasta com as mais recentes informações. Uma fonte revelou ao Page Six, segmento do New York Post, que o cineasta está envergonhado e constrangido com a decisão da filha, de 23 anos.

Na altura em que revelou as suas intenções, Mikaela frisou que o principal motivo em querer apostar na área devia-se ao seu desejo de ter independência financeira dos pais.

Como será que está a lidar agora com a oposição do progenitor?

