Mikaela Spielberg, filha do cineasta Steven Spielberg, revelou em entrevista ao The Sun que está a dar os primeiros passos na indústria pornográfica, como atriz e com a abertura de uma empresa de produção de filmes eróticos.

Aos 23 anos, a artista mostrou-se determinada em vingar na área e revelou que conta com total apoio do pai, apesar de este ter ficado "intrigado" com a ideia.

"Quero mostrar às pessoas que não há nada de errado comigo em usar o meu corpo de uma forma que me seja confortável para me sustentar (...) Não posso ficar dependente dos meus pais ou mesmo do Estado", afirmou.

