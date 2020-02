Cláudia Raia foi a protagonista da recente publicação de Alê de Souza na sua página do Instagram, onde partilhou uma fotografia da atriz nua. Uma imagem que, segundo conta na legenda, foi registada no final do ano.

Após a partilha, Cláudia fez questão de deixar um comentário ao amigo. "Prets, tu publicaste? Até que ficou boa", disse.

A publicação não passou despercebida e a artista brasileira recebeu logo vários elogios, incluindo de outras figuras públicas, entre elas Bruna Marquezine e Deborah Secco.

