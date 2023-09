Morreu o artista Steve Harwell, vocalista e um dos fundadores da banda Smash Mouth em 1994. Tinha 56 anos.

A notícia foi confirmada pelo empresário da banda, Robert Hayes, tendo acrescentado em comunicado à Rolling Stone que o músico morreu em sua casa, "rodeado dos familiares e amigos".

"O Steve estava há dois anos aposentado dos Smash Mouth e a banda continua em digressão com o novo vocalista, Zach Goode", disse ainda.

"O legado do Steve vai viver através da música. Com o Steve, os Smash Mouth venderam mais de 10 milhões de álbuns no mundo inteiro", destacou depois, referindo também os singles de sucesso, assim como as colaborações com televisões e filmes.

"A voz icónica do Steve é uma das mais reconhecidas da sua geração. Ele amava os fãs e adorava atuar. O Steve Harwell foi um verdadeiro original americano", partilhou, realçando o trabalho do artista na música.

O artista estava sob cuidados paliativos depois de ter sofrido complicações médicas. A causa da morte não foi revelada, até à data.