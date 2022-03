As reações não param nas redes sociais sobre a polémica agressão de Will Smith a Chris Rock. César Mourão junta-se ao cada vez mais vasto leque de atores e humoristas portugueses que recorreram às suas páginas para comentarem o tema.

"Se 'ontem' isto era inaceitável, na conjuntura actual em que vivemos isto é ainda mais absurdo", começa por notar, referindo-se ao facto de decorrer atualmente uma guerra no Leste Europeu - entre a Rússia e a Ucrânia.

"Sr. Will Smith, uma péssima piada não se apaga com uma chapada, ou se faz delete no texto, ou se corta na edição. No caso de ser em directo o público julga", defende César Mourão, que termina a sua publicação com um recado ao ator: "A elegância tem de ser mais que um smoking bem cortado".

Recorde-se que na piada que deu origem à polémica e motivou a agressão do ator, Chris Rock comparou a mulher de Smith, a atriz Jada Pinkett-Smith - que não tem cabelo, por sofrer de uma doença autoimune -, à tenente O'Neil, 'GI Jane', do filme de Ridley Scott.

