As Spice Girls estão em negociações para um regresso do filme 'Spice World: O Filme'.

Geri Horner, atual manager da banda, terá revelado a uma fonte que o projeto está em cima da mesa e que já está a estabelecer contactos com realizadores para que o filme seja feito antes do 25.º aniversário do primeiro filme da banda: 'Spice World - O Filme'.

Segundo o The Sun, Melanie C, Emma Bunton e Mel B estão provisoriamente no elenco. Victoria Beckham, que não fez parte da digressão do grupo em 2019, deverá ao que tudo indica ficar de fora do projeto.

