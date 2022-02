As Spice Girls cancelaram os planos para um novo regresso da banda. As cantoras que faziam parte do grupo, Geri Horner, de 49 anos, Melanie C, de 48, Mel B e Emma Bunton, ambas de 46 anos (Victoria Beckham, de 47 anos, não fez parte do último regresso), queriam capitalizar o sucesso que tiveram quando em 2019 decidiram regressar aos palcos, mas acabaram por desistir da ideia.

O motivo da decisão está relacionado com a pandemia da Covid-19, que "matou o momento", e os projetos a solo que entretanto alguns dos elementos desenvolveram.

"Não há nada na agenda e elas estão concentradas nos seus projetos próprios", revela uma fonte em declarações ao The Sun.

O grupo ainda esteve em conversações com o ex-empresário Simon Fuller para ser criada uma sequela do filme 'Spice World', de 1997, mas a ideia "fracassou".

