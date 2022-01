Melanie C escreveu uma reveladora autobiografia onde fala na primeira pessoa sobre "os altos e baixos difíceis" que a fama lhe trouxe. O livro terá o nome de 'Who I Am', lembrando o single que a ex-Spice Girl lançou a solo em 2020.

Mel C promete desvendar pormenores desconhecidos sobre a sua vida, a "vergonha e o bullying" que enfrentou devido à sua imagem corporal, a falta de autoestima e as batalhas relacionadas com a saúde mental.

"Levei muito tempo até me sentir pronta para contar a minha história. Os últimos anos deram-me oportunidade de refletir sobre a carreira incrível que tive e os enormes obstáculos que consegui superar", realça, mostrando-se feliz e animada por conseguir agora partilhar as suas experiências de vida.

'Who I Am' promete ser "uma história incrível de resiliência, esperança e de como podes reconhecer o teu poder".

