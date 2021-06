Emma Stone reagiu aos rumores 'antigos' de que tinha fraturado o ombro num espetáculo das Spice Girls, no verão de 2019. A atriz foi convidada do 'The Ellen DeGeneres Show', esta quarta-feira, através de uma videochamada.

Uma assumida fã das Spice Girls, a artista, de 32 anos, confirmou que fraturou o ombro antes das filmagens de 'Cruella', garantindo que o concerto não teve nada a ver com o incidente.

"Eu fraturei o ombro em junho de 2019, e devíamos ter começado a filmar o 'Cruella' em agosto. Fraturei o meu ombro em dois lados. Mas, por alguma razão, a história foi que eu tinha magoado o meu ombro no espetáculo das Spice Girls - que eu estava nos ombros de alguém, caí e fraturei o meu ombro - e isso não é verdade", disse.

"Eu não estava nos ombros de ninguém! Eu já tinha magoado o ombro", realçou, referindo que se lesionou na noite anterior ao concerto, que decorreu em Londres.

