No passado mês de março, Emma Stone foi mãe pela primeira vez após o nascimento da sua bebé, fruto do casamento com Dave McCary. Ainda não foram dados grandes pormenores em relação à criança, contudo, o site de entretenimento TMZ teve acesso ao certificado de nascimento da mesma.

Assim sendo, a filha da celebridade de 32 anos foi batizada com o nome de Louise Jean, tendo sido assim feita uma homenagem à avó da artista, Jean Morgan.

Recentemente, informações da imprensa internacional deram conta que Emma considerava a maternidade como uma "experiência inacreditável".

"Estar grávida e passar pela maternidade tem sido uma experiência incrível. Mal podia esperar para conhecer a sua bebé e tem sido muito mais do que imaginava. Eles estão a usufruir do tempo em casa a sós com a bebé. Estão a adaptar-se muito bem à família de três", referiu uma fonte próxima.

Outras fontes acrescentaram que ser mãe era um desejo que a atriz de Hollywood já tinha há muito tempo e que se sente sortuda por ter encontrado um companheiro tão bom como Dave.

