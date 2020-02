Marco Costa começou esta quarta-feira a espalhar amor pelas redes sociais com uma declaração à mulher, Vanessa Martins.

Na legenda de uma fotografia em que o casal surge na loja Receitas Com Segredo, o pasteleiro teceu generosos elogios à personalidade da companheira.

"Namora com alguém que te complete, namora com alguém que por vezes acredite em ti mais que tu próprio, namora com alguém que te eleve e que te faça crescer, namora com alguém que te ampare e te diga que vai correr tudo bem! Eu sou um sortudo, tenho na mesma mulher apoio, exigência, amor e a minha melhor amiga! Grande parte do meu sucesso devo te a ti meu amor! Love you", lê-se.

