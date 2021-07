De férias com o namorado, Paulo Vintém, é através do Instagram que Marta Melro tem partilhado com os seguidores alguns momentos destes dias de descanso nas Maldivas.

Ainda na manhã desta quarta-feira, a atriz voltou a atualizar a sua página na rede social com mais uma publicação sobre as férias, contando que tem tido alguns 'problemas' com os mosquitos.

"Amigos e seguidores que têm estado a rogar pragas, tenho boas e más notícias. Desde ontem que sou o prato favorito dos mosquitos da ilha e nem o repelente me salva (revoltante é o Paulo Vintém não ter sido picado uma única vez). No entanto, lamento dizer, mas continua a ser incrível", escreveu na legenda de duas fotografias onde aparece muito feliz no local paradisíaco.

De referir ainda que a atriz aproveitou para fazer mergulho, momento que também destacou junto dos fãs.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ????? ????? (@martamelroblackbird)

