Foi há sete anos que Flávio Furtado começou a colaborar com o programa 'Você na TV' e comentador da crónica social fez questão de recordar esse momento, salientando que foi Cristina Ferreira, na altura co-apresentadora do programa, que o recebeu.

Na sequência das notícias de que Cristina está de volta à estação que foi a sua casa durante 17 anos e onde se popularizou, Flávio dedicou-lhe palavras de agradecimento pelo tempo que trabalharam juntos.

"Faz hoje 7 anos que a Cristina Ferreira me recebia no 'Você na TV' com este abraço... é por isso e muito mais que lhe sou e serei sempre grato. E ela sabe", escreveu na legenda.

