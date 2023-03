Soraia Moreira viajou até Inglaterra esta semana na companhia do namorado, Daniel Guerreiro, contudo, a viagem começou de forma atribulada, no mínimo. Conforme a antiga concorrente do 'Big Brother' partilhou na sua página de Instagram, quando chegou ao país percebeu que a sua mala tinha sido perdida.

"Chorei, passei-me da cabeça quando vi que a minha mala não ia chegar", confessa, lembrando momentos de pânico.

Entretanto, e depois de ficar na dúvida sobre a forma como deveria reagir, Soraia decidiu apresentar queixa.

"Vão me dar uma mala para substituir", informou, uma vez que a sua mala acabou por aparecer, mas estragada.

"Eles disseram-me que me vão dar um nova no valor de 70/80 euros, escolhi a cor preta, que não se parta fácil", diz ainda, notando que gostava mais da sua.

"Ao menos a mala não estava extraviada, as roupas não estavam estragadas", disse por fim.

