Sophie Turner agitou as redes sociais com os rumores de que poderá estar à espera do segundo filho em comum com Joe Jonas.

A atriz foi vista no último fim de semana com um vestido que destacou o que muitos fãs acreditam ser uma barriga de grávida.

De acordo com o Daily Mail, a estrela de 'Game Of Thrones', de 25 anos, deu mais asas às especulações nas redes sociais esta segunda-feira, quando foi vista no bairro Los Feliz, em Los Angeles, com o marido, Joe Jonas, de 32 anos, e a filha que têm em comum, Willa, de 19 meses.

A atriz usou um top branco que deixou a sua 'barriguinha' em evidência, e até foi 'apanhada' a colocar delicadamente a mão na barriga.

Veja as imagens nas publicações abaixo:

