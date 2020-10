Sophie Turner enviou uma mensagem clara aos cidadãos enquanto passeava com o marido, Joe Jonas, e a filha que têm em comum, a pequena Willa.

A atriz de 'Game of Thrones' saiu para apanhar ar fresco com a família, esta quarta-feira, perto de casa, em Los Angeles, e aproveitou o momento para apelar ao voto nas eleições nos EUA.

Enquanto empurrava o carinho de bebé, Sophie é vista com um look escuro, com destaque para a camisola onde se pode ler a palavra: "Voto".

Imagens que foram desde logo destacadas pela imprensa internacional e que estão também a circular nas redes sociais. Veja nas publicações abaixo.

