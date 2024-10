Sophie foi o primeiro membro da família real britânica a visitar Chade, país da África central.

A mulher do príncipe Eduardo não conteve as lágrimas quando conheceu refugiados que fugiram da guerra no Sudão. Durante a sua visita, a duquesa tomou conhecimento de inúmeras histórias de abuso sexual e experiências traumatizantes por que estas pessoas passaram.

"As pessoas estão a trocar comida e água por sexo, por violações", afirmou à imprensa. "Essa é a violência que está a ser exercida no meio dos conflitos", realçou ainda.

"Estas mulheres não têm outra opção se não ir embora. E, mesmo assim, têm sorte em conseguir fugir, porque em algumas das aldeias e cidades de onde vêm nem sequer se pode sair de casa. Se saírem, são mortas", acrescenta, notando ainda que ficou "sem palavras" ao tomar conhecimento do que é feito às crianças.

A duquesa de Edimburgo passou três dias em Chade, incluindo na fronteira com o Sudão, regressando a casa esta segunda-feira.

