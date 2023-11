Sophie, duquesa de Edimburgo, é uma das pessoas mais discretas da família real britânica, mas também, uma das mais acarinhadas. Casada com o príncipe Eduardo - irmão do rei Carlos III - desde 1999, a sua caminhada enquanto membro senior tem sido sólida e bastante aplaudida.

Ao longo do ano, Sophie, de 58 anos, marca presença em diversos compromissos ligados ao seu papel na 'Firma', ocasiões nas quais brilha com as suas escolhas no que a visuais diz respeito.

Sempre elegante, nesta galeria poderá rever 14 visuais que a duquesa de Edimburgo usou este ano e que valem a pena recordar.

