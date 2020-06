Na gala deste domingo, dia 28, do 'Big Brother', para além da saída de Daniel Monteiro, a casa tornou-se mais vazia com a decisão de Sónia, que quis desistir do reality show.

Já em casa, ao pé do seu mais que tudo, Vitó, a ex-concorrente mostrou o lado mais romântico do companheiro ao partilhar a fotografia de um pequeno-almoço que este lhe serviu na cama, que tinha tabaco incluído e tudo.

"Bom dia com tudo a que a minha rainha tinha direito", notou na imagem.

Ora veja!

© Instagram

Leia Também: Daniel Monteiro sobre expulsão do 'BB': "Foi uma surpresa para mim"