Daniel Monteiro foi o concorrente escolhido pelos portugueses para abandonar a casa do 'Big Brother' este domingo, dia 28. Hoje, esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no programa 'Você na TV', onde assumiu que não estava à espera da expulsão. "Foi uma surpresa para mim", evidenciou.

Recordando algumas das polémicas que protagonizou dentro do reality show, Daniel considerou que certas reações suas foram exageradas, por exemplo, numa discussão que teve com Ana Catharina.

"Foi dito muito a quente, porque os bombeiros para mim são tudo. Aquilo começou-me a revoltar. Excedi-me um bocadinho, se fosse hoje não dizia aquilo", notou.

A sua estratégia, revelou, passava por "ser ele mesmo", algo que nem sempre aconteceu devido às circunstâncias do jogo.

Por outro lado, confessou que nunca pensou em apaixonar-se dentro da casa, mas que o coração pregou-lhe uma partida quando que conheceu Iury. "Nunca pensei me apaixonar dentro da casa. Não fazia parte do jogo", sublinhou. Da mesma forma negou ser uma pessoa controladora.

Quanto a Noélia e Diogo, Daniel afirmou que não se surpreendeu quando tomou conhecimento de que neste momento eram os concorrentes mais fortes.

"Foi uma experiência fabulosa, conheci pessoas maravilhosas, vou levar amizades para a vida", completou por fim.

