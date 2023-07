Sónia Costa sofreu um aparatoso acidente há duas semanas, após cair do palco durante o concerto nas Festas do Pinhal da Abóboda, em São Domingos de Rana, tendo partido o cúbito e o rádio, o que a obrigou a submeter-se a uma cirurgia. Este fim de semana voltou a atuar, desta vez em Montargil, tendo agradecido a todos os presentes pelo apoio que sentiu.

"É pouca a sequência de fotos para descrever a energia que recebi de amor para o meu motor reagir. Montargil vai ficar na minha história, onde pude superar o meu maior medo de voltar a pisar um palco! 11 dias de operação sem qualquer responsabilidade hospitalar, mas cumprindo o que me exigiram para poder recuperar devidamente, voltei com a ajuda da minha equipa e do público, que amo. Obrigada a todos", escreveu Sónia Costa, partilhando algumas fotografias do concerto.

Veja as imagens publicadas pela cantora na galeria.

