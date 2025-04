Enquanto celebra o aniversário dos filhos, Sónia Araújo viu partir o cantor Nuno Guerreiro.

Numa publicação que fez no Instagram, a apresentadora confessou ter ficado "incrédula" com a notícia da morte do cantor.

E esta partida chega num dia marcante para Sónia Araújo, isto porque os filhos gémeos completam mais um ano de vida esta quinta-feira, dia 17 de abril.

"Como passaram a voar estes 16 anos!! A minha melhor missão de vida é ser mãe, não tenho dúvidas! Mas também o maior desafio de todos! A mãe, o pai, a mana, os avós e toda a família amo-vos muito! Parabéns, meus rapazes lindos", escreveu numa publicação que fez no Instagram, isto depois de ter lamentado a partida de Nuno Guerreiro.

