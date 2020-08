Sónia Jesus, uma das mais marcantes concorrentes da edição de 'Big Brother 2020', apresentou esta segunda-feira aos seus seguidores do Instagram o seu novo negócio.

A vendedora ambulante de Vila Nova de Gaia vai agora associar-se a diversas marcas para vender produtos na sua conta oficial de Instagram.

"Estou a trabalhar com várias marcas. Todas as semanas anúncio, envio e entrego em mãos alguns produtos. Todas as semanas serão coisas diferentes, consoante as épocas e artigos pedidos", explicou a ex-concorrente do reality show da TVI.

Esta semana, Sónia estreia-se a vender o produto do momento - o ring light. Espreite a sua página de Instagram para mais informações.

