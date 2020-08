Diogo, que se tornou conhecido do público após ter participado no 'Big Brother', no qual ficou em segundo lugar, esteve hoje à conversa com Fátima Lopes.

Falando sobre os seus medos mais pessoais, o concorrente revelou que morrer é, sem dúvida, o maior de todos eles. "Tenho um medo de morrer, por mim acabava com isso, acabava com a morte, se eu mandasse. Tenho horrores de morrer", notou.

"Para mim apaga-se tudo. Penso nisso às vezes. É um dos motores para eu continuar a viver. (...) É gerir esse medo de morrer e a vontade de viver", completou.

Veja o momento.

