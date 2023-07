Gustavo Santos e Mafalda Rodiles deram a sua primeira entrevista após terem tido o primeiro filho em comum: o pequeno António. O casal esteve à conversa com Manuel Luís Goucha esta terça-feira, 19 de julho, onde recordaram a sua história de amor, que começou há mais de um ano.

Segundo o escritor tudo começou com um sonho.

"Estamos solteiros os dois e eu sonho com a Mafalda, do nada. Não pensava nela. E nesse sonho damos um beijo", descreve Gustavo, deixando Manuel surpreendido.

Dias depois, Gustavo decidiu meter conversa com a atriz. "Olha, só para saberes que sonhei contigo. Beijas bem?", questionou.

"E ela disse assim 'és o maior', também a rir-se", relata, notando que a partir daí os dois decidiram marcar um jantar. Uma semana depois começaram a namorar.

Recorde-se que Mafalda Rodiles é mãe de Mel, de seis anos, e de Martim, de três, frutos do casamento terminado com Edgar Miranda. Já Gustavo Santos é pai de Salvador, de cinco anos, e de Xavier, de dois, que nasceram da anterior relação com Sofia Lima.

