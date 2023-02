Foi através da sua página de Instagram que Cristina Ferreira falou do 'Somos Portugal', o programa que ocupa as tardes de domingo da TVI.

"Lembro-me como se fosse hoje do primeiro dia. Tomar, festa dos tabuleiros, um programa novo de domingo à tarde e com um colega novo, o Nuno Eiró. Não nos conhecíamos mas ficámos ali amigos, até hoje, sentimos a chamada química televisiva", começou por recordar a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção do canal.

"Passaram 12 anos e o 'Somos Portugal' continua a ser a companhia de milhares de portugueses. Regressei lá dezenas de vezes e fui feliz em todas elas. O 'Somos' é, para mim, um dos mais importantes programas da televisão portuguesa. Vai diretamente àquilo que é o país, às suas tradições, às somos gentes, à forma de falar, à gastronomia, à música que faz a festa, aos que normalmente não são espelhados na caixinha mágica", acrescentou.

"Sempre que vou ao 'Somos' sinto-me na obrigação de ser ainda mais feliz. Porque para alguns é só mais um programa daqueles de domingo mas, para aquelas pessoas, é muitas vezes, um dos dias mais felizes da sua vida. Amanhã [dia 5 de fevereiro] Penalva do Castelo é de todos. Até já", completou.

De referir que Cristina Ferreira vai apresentar o 'Somos Portugal' este domingo, dia 5 de fevereiro. Mas não vai estar sozinha, pois vai ficar ao lado de Fanny e Maria Cerqueira Gomes.

