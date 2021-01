Foi através da sua página de Instagram que Mariza deixou uma mensagem aos fãs, onde se destaca a força para combater a pandemia da Covid-19.

Com saudades da vida antes da chegada do novo coronavírus, a fadista decidiu dar uma força extra aos seguidores com algumas palavras de esperança, numa fase em que os casos positivos de Covid-19 aumentam.

"Saudades, que saudades! Da vida que tinha... Mas com fé e força, todos juntos por um bem maior, vamos conseguir... Lutamos contra um inimigo invisível, o que nos rouba o sossego num simples espirro ou na simplicidade do abraço. O que nos rouba o mais singelo sonho", começou por escrever.

"Creio que somos muito mais que receio e medo, somos sorrisos, somos positividade, somos amor, somos gente. E a Gente da Minha Terra pode tudo", concluiu.

