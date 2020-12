Foi com uma fotografia mais privada que hoje Sara Matos presenteou os seus seguidores do Instagram. Trata-se de uma imagem do namorado, Pedro Teixeira, num claro momento de descontração.

"Bom dia sol de inverno", afirmou Sara na legenda da publicação.

Um retrato que foi bastante comentado pelos fãs.

"Vinho tinto logo de manhã? Ah, homem valente... assim está bem", brincou um.

"Podes fazer zoom à vontade.. está uma almofada a tapar", afirmou ainda mais uma.

Note-se que Sara e Pedro encontram-se num relacionamento há mais de cinco anos. O apresentador e ator é pai de Maria, de 10 anos, fruto da sua anterior relação com Cláudia Vieira.

